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Kastamonu'da yanan tırı, yıldan geçen beton mikseri söndürdü

100 karayolunda yanan tırı, o sırada bölgeden geçen beton mikserleri su sıkarak söndürdü.


Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan İstanbul istikametine gitmekte olan 41 H 1640 plakalı tır, Tosya ilçesinden geçtiği sırada yokuş çıkarken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Tırın alev aldığını gören özel firmaya ait iki beton mikseri yangına müdahale ederek mikserden su sıkarak yangının büyümesini önledi. Görgü tanıklarının haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen müdahale ederek kontrol altına aldı ve tır büyük hasar almadan yangın söndürüldü.


Yangın nedeniyle trafiğe kapanan D-100 karayolu, itfaiye ekiplerinin yolu yıkamasının ardından tekrar açılarak trafik normale döndü. Trafik ekipleri ise, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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