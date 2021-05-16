Kastamonu'da yangın sahasında mantar toplamak yasaklandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde geçtiğimiz yıl yanan orman sahalarında mantar toplamak yasaklandı.

Taşköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamada, geçen yıl Eylül ayında Derekaraağaç-Arslanlı köyleri arasında meydana gelen orman yangını söndürüldükten sonra bu alana tohum ekildiği hatırlatıldı.

Bu yüzden yangın sahasında mantar toplayanlara ceza yazılacağının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “2020 yılı Eylül ayında Derekaraağaç-Arslanlı köyleri arasında meydana gelen orman yangınından sonra bu alanda tohum ekimi yapılmıştır. Ancak Mayıs ayı itibariyle mantar sezonunun başlaması üzerine burada yoğun mantar toplama faaliyeti tespit edilmiş olup, bunun da yeni çimlenen fidanlara zarar verdiği görülmüştür. Bu sebeple yangın sahasında mantar toplamak yasaklanmış olup cezası 336 TL ve sokağa çıkma yasağı 3 bin 469 TL ile birlikte toplamda 3 bin 805 TL olacaktır”