İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu'da yangında bir kişi yaralandı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangında bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Daday'da Merkez Mahallesindeki evinde tek başına yaşayan Murat Yıldız'a (50) ait evde yangın çıktı. Yangına kendi imkanları ile müdahale etmek isteyen Yıldız, alevlerin arasında kalarak, vücudunun çeşitli yerlerinde yanık meydana geldi. Yangın yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen evde maddi hasar meydana geldi. Yangında vücudunda yanıklar oluşan Murat Yıldız ise, Daday Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yangın sonrasında emniyet güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.