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Kastamonu'da yangında enkaz altında kalan yaşlı kadının kemik parçaları bulundu

Kastamonu’nun Abana ilçesinde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelen evde enkaz altında kaldığı düşünülen yaşlı kadına ait kemik parçaları bulundu.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelen evde enkaz altında kaldığı düşünülen yaşlı kadına ait kemik parçaları bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesine bağlı Denizbükü köyünde ikamet eden 91 yaşındaki Ayişe Çölmek'in yalnız yaşadığı ahşap evde, gece geç saatlerde elektrikli battaniyeden kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınabildi.



Çıkan yangında tamamen yanan evin enkazında, itfaiye ve jandarma ekiplerince kayıp Ayişe Çölmek'yi arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar sonucunda yangın enkazında Çölmek'e ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kemik parçaları, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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