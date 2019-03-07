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Kastamonu'da yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’nun Araç ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Köklüyurt (Gürne) Köyünde henüz belirlenemeyen nedenle Ahmet Büyükçolpan'a ait evde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Araç Belediyesine ait itfaiye ekipleri, İğdir Muhtarlığı ve Araç Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alınabilen yangında Ahmet Büyükçolpana ait ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, Nazım Büyükçolpana ait ev ise kısmen yandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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