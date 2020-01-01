İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu'da yanmış kadın cesedi bulundu

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde evde yanmış kadın cesedi bulundu.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde evde yanmış kadın cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt ilçesine bağlı Demirci Köyü Merkez Mahallesinde bir evin içerisinde yanmış halde kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmada betonarme evde 90 yaşındaki Fatma Erdoğan'ın tek başına ikamet ettiği ve yanan cesedinde de Fatma Erdoğan'a ait olduğu belirlendi.


Fatma Erdoğan'ın piknik tüpünün üzerine yemek koyduğu ve piknik tüpünden kaynaklı yandığı tahmin ediliyor.


Kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Fatma Erdoğan'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumuna otopsiye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.