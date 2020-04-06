Kastamonu'da yasağa uymayanlara 125 bin lira idari para cezası uygulandı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs ile mücadele kapsamında 21 Mart-05 Nisan 2020 tarihleri arasında Kastamonu'da İl genelinde İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararlar doğrultusunda 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma yasağı, 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafeye uymayan, karantina ve salgın kurallarını ihlal eden 6 iş yeri ile 247 kişiye, 253 ayrı idari işlem yaptı. Bu yapılan işlemler sonucunda toplam 124 bin 926 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerin bundan sonrada artarak devam edeceği belirtildi.