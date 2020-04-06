İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu'da yasağa uymayanlara 125 bin lira idari para cezası uygulandı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında yasağa uymayan işletme ve kişilere 125 bin lira idari para cezası uygulandı.


Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs ile mücadele kapsamında 21 Mart-05 Nisan 2020 tarihleri arasında Kastamonu'da İl genelinde İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararlar doğrultusunda 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma yasağı, 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafeye uymayan, karantina ve salgın kurallarını ihlal eden 6 iş yeri ile 247 kişiye, 253 ayrı idari işlem yaptı. Bu yapılan işlemler sonucunda toplam 124 bin 926 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerin bundan sonrada artarak devam edeceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.