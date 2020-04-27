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Kastamonu'da yaşlı çift el ele taburcu oldu

Kastamonu’da korona virüs tedavisi gören 65 yaşlarındaki İsmail ve Hikmet Oymak çifti, Kastamonu Devlet Hastanesi’ndeki 14 günlük tedavilerinin ardından doktorların alkışları eşliğinde el ele taburcu oldu.

Kastamonu'da korona virüs tedavisi gören 65 yaşlarındaki İsmail ve Hikmet Oymak çifti, Kastamonu Devlet Hastanesi'ndeki 14 günlük tedavilerinin ardından doktorların alkışları eşliğinde el ele taburcu oldu. Doktorlara teşekkür eden çift, özel donanımlı ambülans ve özel donanımlı sağlık görevlilerinin gözetiminde Tosya ilçesinde bulunan ikametlerine uğurlandı.


Kastamonu'da İsmail ve Hikmet Oymak çifti, yeni tip korona virüs (Covid-19) şüphesiyle Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çift, 14 günlük uygulanan tedavilerinin sonuç vermesi üzerine sağlıklarına kavuştu. Sağlıklarına kavuşan İsmail Oymak ve Hikmet Oymak çifti, doktorların gözetiminde hastaneden taburcu oldu. Doktorlara teşekkür eden çift özel donanımlı ambülans ve özel donanımlı sağlık görevlilerinin gözetiminde Tosya ilçesinde bulunan ikametlerine uğurlandı.

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