Kastamonu'da yaya üstünlüğüne dikkat çekildi

Kastamonu'da, “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” kampanyası çerçevesinde yaya geçişine dikkat çekmek amacı ile farkındalık etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın tüm Türkiye'de trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla başlattığı “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” kampanyası çerçevesinde Kastamonu'da Merkez Ortaokulu farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Vali Avni Çakır, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Kastamonu İl Sağlık Müdürü Yüksek Kutlu ile çeşitli kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

İlk olarak Merkez Ortaokulu önündeki öğrenciler ile sohbet eden Kastamonu Valisi Avni Çakır, ardından yaya geçidinde durdurulan sürücülere öğrencilerle birlikte broşür dağıttı. Öğrenciler durdurulan sürücülere, “Lütfen yaya geçitlerinde yayalara öncelik verin” uyarısında bulundu. Kampanyada farkındalık oluşturmak amacıyla yaya geçidindeki bir çizgi, sembolik olarak kırmızıya boyandı.

Etkinlik sırasında konuşan Vali Avni Çakır, "2 yıldır devam ettirdiğimiz etkinlikler ve çeşitli mottolar ile bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla bir takım etkinlikler yaptık. Yayalar kırmızı çizgimiz, öncelik hayatın, öncelik yayanın gibi bir takım sloganlar ile etkinlikler yaptık. Bugün de yaptığımız etkinliğin adı ‘Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' sloganı inşallah tüm sürücülerimize, gündelik hayatta trafiğe çıkan her vatandaşımıza hatırlatmak için yoğun bir şekilde kullanımını yapacağız” dedi.

Etkinliğin Merkez Ortaokulu'nda yapılmasının büyük bir anlam ifade ettiğini belirten Vali Çakır, “Maalesef bu yıl içerisinde burada bir trafik kazası yaşanmıştı. O yüzden de özellikle bu noktayı seçtik. Özellikle okul önlerinde öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda yaya geçitlerinin önemi çok daha fazla ortaya çıkıyor. Bu konuda ekiplerimizle her ne kadar kontrol ve denetimi sıklaştırsak da hepinizin bildiği gibi en başarılı mücadele özellikle çocuklarımızın eğitiminden geçiyor. Bizim İçişleri Bakanlığı olarak bu faaliyetlerin temelinde başta çocuklar olmak üzere ailenin eğitimi geliyor. Bu anlamda çocuklarımıza en ufak bir hata olduğunda anne ve babaları ikaz etmesi için onlara kırmızı düdük dağıttık, onları fahri trafik polisi ilan ettik. Diğer her türlü etkinliklerde çocuklarımızın ön planda olmasını dikkat ettik. Bugün de çocuklarımızın desteğiyle yayalarımıza ve sürücülerimize bu konudaki broşürlerimizin dağıtımını gerçekleştirdik ve bir nebze de olsun farkındalığı artırmak istedik” diye konuştu.

İl genelinde eş zamanı olarak gerçekleştirilen etkinlikte, çok sayıda sürücü bilgilendirildi.