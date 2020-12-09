Kastamonu'da yayalara yol vermeyen 418 kişiye ceza kesildi

Kastamonu’da polis ekiplerince yapılan uygulamada yayalara yol vermeyen 418 kişiye trafik cezası uygulandı.
Kastamonu'da polis ekiplerince yapılan uygulamada yayalara yol vermeyen 418 kişiye trafik cezası uygulandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1-8 Aralık tarihleri arasında drone, radar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve araç kameraları vasıtasıyla yaya öncelikli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Polis ekiplerince yapılan denetimlerde yayalara yol vermeyerek kural ihlali yapan 418 araç sürücüsüne trafik cezasının uygulandığı belirtildi.