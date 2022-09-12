Kastamonu'da yeni eğitim-öğretim yılı başladı

Kastamonu'da, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı düzenlenen törenle başladı. Bu çerçevede ders zilinin çalmasıyla 56 bin 100 ders başı yaptı.

Kastamonu'da, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılının başlaması sebebiyle tören düzenlendi. Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Avni Çakır, yeni öğrencilere "başarı" dileklerinde bulundu. Çocukların geleceğin teminatı olduğunu söyleyen Çakır, “Öğretmenlerimiz geleceğimizin mimarları, çocuklarımız da geleceğimizin teminatı. Geleceğimizin ne kadar güçlü ve emin ellerde olmasını istiyorsak yavrularımızı yarınlara o kadar güçlü ve donanımlı hazırlamalıyız” dedi.

2022-2023 eğitim yılına Kastamonu'da il genelinde 323 okulda 56 bin 100 öğrenci, 4 bin 414 öğretmen, 718 okul yöneticisi ile bin 336 okul personeliyle birlikte başlamanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ise, “Yarının Türkiye'sine yön veren, sadece yaşadığı çağa tanıklık eden değil, çağa liderlik eden nesilleri ancak bu ilkelerle yetiştirebiliriz. Bu hedeflerimize ulaşmak için Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Sayın Bakanımızın liderliğinde başlatılan temel eğitimde 10 bin okul projesi çerçevesinde, ilimiz genelinde 48 okulumuzda iç boyasından dış mantolama ve dış boya çalışmasına, donatım malzemesi yenilemeden müzik sınıfları ve bahçe düzenlemesine kadar yapılan fiziki iyileştirmeler, Çevre Dostu 1000 Okul Projesi ile 20 okulumuza güneş enerjisi üretim sistemlerinin kurulması, yağmur suyu depolama üniteleri kurulması, sıfır atık kütüphane uluşturulması, atık depolama ünitelerinin kurulması, aydınlatma sistemlerinin tasarruflu sisteme dönüştürülmesi, ilimizde kapalı durumdaki köy okullarımızdan 13 tanesinin bakım onarımlarının yapılarak köy yaşam merkezlerine dönüştürülmesi, ilkokul ve ana sınıfı olarak kullanılacak mekanlara dönüştürülmesi, yapımı tamamlanan yeni okullarımızın hizmete açılması, güçlendirme ve onarım çalışmaları tamamlanan okullarımızın hizmete açılması sağlanmıştır. Her yıl olduğu gibi bu eğitim öğretim yılı başlangıcında da Bakanlığımızca ilimiz genelinde 402 bin adet ders kitabı ücretsiz olarak öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. Bu yıl ilk defa uygulamaya konulan ücretsiz yardımcı kaynak kitap dağıtımı çerçevesinde 2. sınıftan 12. sınıfa kadar ilimiz genelinde 353 bin adet yardımcı kaynak kitap da öğrencilerimize ulaştırılmak üzere öğrenci masaları üzerinde hazır durumdadır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler, hazırladıkları gösterileri sundu. Yeni eğitim-öğretim yılının açılması nedeniyle öğrenciler şiirler okudu. Törenin ardından Vali Çakır ve beraberindeki protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti.