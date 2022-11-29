Kastamonu'da yerel halkın turizm bilincinin geliştirilmesi için çalışma başlatıldı

Hazırlanan proje çerçevesinde Kastamonu'nun ilçelerinden gönüllülere turizm konusunda eğitimler verildi.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından yerel halkı turizm konusunda bilinçlendirmek için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından Yerel Halkın Turizm Bilincinin Geliştirilmesi ve Girişimcilik Kapasitesinin Artırılması Projesi hazırlandı. Projede Kastamonu'nun belirlenen 8 ilçesinden gönüllüler, il merkezine getirilerek eğitimler verildi. Verilen eğitimler sonucunda gönüllülere katılım belgesi takdim edildi.

Yerel Halkın Turizm Bilincinin Geliştirilmesi ve Girişimcilik Kapasitesinin Artırılması Projesinin organizatörü Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan Sevim, “Projenin ismi yerel halkın bilgilerinin geliştirilmesi ve kapasitesinin artırılmasıdır. Kastamonu son yıllarda önemli ataklar yapan bir şehir. Bu konuda hem valilik hem üniversite hem kalkınma ajansı pek çok kurum elinden gelen çabaları gösteriyor ancak turizm odaklı kalkınmada insan kaynağını ve yerel halkı bu işe katmak mümkün değil. Bizlerde düşündük ki yerli halka yönelik bir eğitim verelim. Turizm bilincini onlara aşılayalım hem de onların kendi düşünce potansiyeli varsa eğer kendi ölçeklerinde ne buluyorlarsa eğer bu konuda bir bilinç oluşsun istedik. Bununla ilgili bu potansiyelin yüksek olduğu ilçeler belirlendi. Bu ilçeleri Pınarbaşı, Azdavay, Daday, Araç, Taşköprü, Tosya, Cide ve İnebolu ilçelerinden 20 kişilik bir kontenjan belirledik. Bizler ilçelere ziyaretlerde bulunduk. İlçelerin Belediye Başkanlarıyla, Kaymakamlarıyla varsa Kadın Kooperatifleriyle görüşmeler yaptık. Onlara afiş bıraktım, projenin tanıtılmasını ve duyurulmasını talep ettim. Bu doğrultuda sosyal medya üzerinden ya da basın üzerinden ya da belediye anonslarından projeyi duyurdular. Bunun akabinde kursiyer başvuruları geldi. Online ortamda bu başvuruları değerlendirdik. Bunun sonucunda belirlenen kişilere eğitim verilmesini kararlaştırdı. Ardından ilk eğitim grubunu Taşköprü'ye yaptık. Taşköprü ilçemizden gelen kursiyerlerimiz oldu. Bu grubun ardından ikinci gurubumuz Tosya'dan gelen kursiyerlerimizle yaptık. Bu çerçevede 10 tane ders değerlendirdik. Bu 10 derste 4'er saatlik toplamda 40 saatlik eğitim verdik. Kursiyerlerin konaklaması, ulaşımı, yeme içmesi tüm masrafları bizler tarafından karşılandı. Her kursiyerimize birer kitapçık, yaka kartı, defter, kalem gibi kırtasiye malzemeleri hediye ettik. Bu projenin sonunda katılım belgesi verdik. Amacımız iletişim nasıl kurulur bunu aktarmak. Ayrıca ev pansiyonculuğunda turist geldiğinde nasıl bir karşılama yapılacak bunu öğretmekti. Özellikle kadınlardan çok ciddi talep aldık. Çok merak ediyorlar. Bundan sonraki eğitimlerimizde de kendilerini bekliyoruz. Eğitimlerimizden inşallah olumlu sonuçlar, dönüşler alacağız. Halen iletişim guruplarımız duruyor. Kursiyerlerimiz, herhangi bir sorun ile karşılaştıklarında akademisyenlerimizle iletişime geçebilecekler. Umarım bu eğitimlerle başarılı oluruz” dedi.

Eğitimlere ilginin çok yüksek olduğunu ve bundan dolayı da memnuniyet duyduklarını söyleyen Sevim, “Kursiyerlerimiz, sertifika alsalardı daha çok katılım olurdu. Bizlerde bu konu hakkında Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz ile görüşme halindeyiz. Çünkü sertifika verme yetkisi onlarda bulunuyor. Üniversitemiz ve müdürlüğümüz arasında böyle bir iş birliği olursa bundan sonraki eğitimlerimizde sertifikalı eğitimler planlıyoruz. Talep yoğun oldu, bu yüzden merkez kampüsümüze alamadık birçok kursiyerimizi. İnşallah ilerleyen süreçte onlarla ilgili de planlarımız olacak” diye konuştu.