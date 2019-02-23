Kastamonu'da Yeşilçam Müzikleri rüzgarı esti

Konserde sahne alan Sanatçı Çiğdem Gürdal, okuduğu parçalar ile Kastamonululara unutulmaz bir gece yaşattı.

Bir devre damgasını vurmuş olan Yeşilçam Filmlerinin müzikleri Kastamonu'da düzenlenen konser ile vatandaşlara sunuldu. Aşk, ayrılık, hasret, şarkılarına Sanatçı Çiğdem Gürdal ve Şehr-i Dilara Türk Müziği Topluluğu eşsiz yorumunu katarak Kastamonuluları Yeşilçam dönemine götürdü.

Kastamonu Belediye Başkanlığı tarafından Kuzeykent Nikah ve Toplantı Salonunda düzenlenen konsere her yaştan Kastamonulu vatandaş katıldı. Sanatçı Çiğdem Gürdal'ın okuduğu şarkılara eşlik eden Kastamonulular Yeşilçam Dönemini yaşadı.

Konser açılışında konuşan Sanatçı Çiğdem Güral, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşayacaklarını ifade ederek, “Genç arkadaşlarımızın da zaman zaman televizyonda bile izlerken kulaklarına aşina olan çok güzel Türk Filmleri şarkıları vardır. Bugün sizlerle onları paylaşacağız inşallah. O güzel duyguları, o güzel aşkları, ayrılıkları, hüzünleri hepsinde birlikte yaşacağız. Hepinizin aklınızda ve gönlünüzde kalacak bir gece geçirmenizi diliyorum. Hepinize teşekkür ederim” dedi.

Salonu tıka basa dolduran vatandaşlar söylenen şarkılara eşlik etti. Sanatçı Çiğdem Gürdal, daha sonra bir düet gerçekleştirdi. Konser çeşitli şarkıların söylenmesi ile devam etti.