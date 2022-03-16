Kastamonu'da Yeşilçam müzikleri seslendirildi

Yüzlerce Kastamonulunun katıldığı konserde Yeşilcam müziklerini seslendiren kursiyerler, gösterdikleri performansla takdir topladı.

Kastamonu Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan Türk Sanat Müziği korosu ilk konserini verdi. Bir süredir Türk Sanat Müziği eğitimi alan kursiyerlerin seslendirdiği Yeşilcam müzikleri dinleyenleri adeta mest etti.

Koro Şefi Canan Gökmen Pirci'nin öncülüğünde konsere hazırlanan kursiyerler, birbirinden güzel 15 parçayı seslendirdi. Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonunda verilen konsere vatandaşların ilgisi bir hayli fazla oldu. Kursiyerlerin seslendirdiği şarkılara konsere katılan vatandaşlarda zaman zaman eşlik etti.

“En kısa sürede tekrarı olacak”

'Yeşilçam' temalı kursiyerlerin seslendirdiği konser, büyük ilgi gördü. Konser sonunda Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Koro Şefi Canan Gökmen Pirci'na çiçek taktim ederken koroya da karanfil dağıttı.

Konserin büyük ilgi görmesinden ötürü en kısa sürede tekrar benzer bir konserin düzenleneceğinin sözünü veren Başkan Vidinlioğlu, “Gerçekten muhteşemdi. Maşallahı var kalabalığın, inşallah en kısa sürede bir daha yapalım bu konserden. Ben bu kadar kısa sürede gerçekten bu kadar muhteşem bir performansa ulaştığınız için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkesi tebrik ediyorum. Koroda birkaç tane daha önceden dinlediğim parça vardı ama o kadar uyumluydu ki; en küçük bir takılma olmadan, kulaklarımızın pasını sildiniz. Şehrimiz herhalde ikinci bir koroya da kavuşmuş oldu. En kısa sürede bu tarz konserlerin tekrarlanacağının sözünü vereyim” ifadelerini kullandı.

Konserde şu eserler seslendirildi; “Senden Başka, Ömrümce Hep Adım Adım, Bu Kadar Yürekten, Ben Kalender Meşrebim, Bırakma Ellerimi, Seven Ne Yapmaz, Sevemedim Kara Gözlüm, Oyun Bitti, Aşkınla Yana Yana, Dargın Ayrılmayalım, Ben Seni Unutmak İçin, Mavi Boncuk, Rüyalar Gerçek Olsa, Nasıl Geçti Habersiz, Dünya Handır Han İçinde, Aşkım Bahardı, Sevil Neşelen, Bu Ne Dünya Kardeşim”