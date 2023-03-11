Kastamonu'da 'yıldırım' operasyonu: 50'den fazla şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da il ile İnebolu ilçesinde 4 yıldır devam eden soruşturmanın ardından 57 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda farklı miktarlarda uyuşturucu ve çok sayıda silah ele geçilirken, 50'den fazla şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik 4 yıldır sürdürülen soruşturma çerçevesinde, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü, İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 57 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzedi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 50 şüpheli şahsa air İnebolu ilçesinde 40, Kastamonu il merkezinde de 17 adreste arama yapıldı. 426 personel ve 5 narkotik arama köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen 'yıldırım operasyonu' 50'den faza fazla şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda da çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Ekiplerin belirlenen adreslerde arama çalışmalarının halen devam ettiği ve bu aramalar neticesinde de gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.