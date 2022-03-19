İhlas Haber Ajansı

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Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle İnebolu-Seydiler karayolu ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı.


Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Sahil bölgesinde olan kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerdeki çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Seydiler-İnebolu karayolu ise ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı. Yolda güvenlik alan jandarma ve polis ekipleri, kışlık lastikleri olmayan araçlar ve ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor. Seydiler-Ağlı karayolunda da yoğun kar yağışı sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.


Karayolları, belediye ve Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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