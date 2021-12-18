İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kastamonu'da yoğun kar yağışı: Kent merkezi beyaza büründü

Kastamonu’nun etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Kastamonu'nun etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Akşam saatlerinde başlayan yağışının sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.


Kastamonu'nun kent merkezi akşam saatlerinde başlayan ve yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı ile beyaza büründü. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar, akşam saatlerinde kent merkezinde de yağmaya başladı. Yoğun bir şekilde devam eden kar yağışının, sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, Karayolları, İl Özel İdaresi, Kastamonu Belediyesi ekipleri yollarda tuzlama ve küreme çalışması yapıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.