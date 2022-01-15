Kastamonu'da yoğun kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü

Kastamonu'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsat bulan çocuklar doyasıya eğlenirken, bazı sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Kastamonu'da sabah saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerine kadar devam eden kar yağışı, kent merkezini de beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Kastamonu kent merkezinde bazı sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Hafta sonu tatili olmasını fırsat bulan çocuklar ise karın tadını çıkardı. Bazı çocuklar kardan adam yapıp kartopu oynarken, bazı çocuklar ise sokak aralarında kızakları ve poşetlerle kaydı.

“Okullar tatil olduğunda da yağarsa daha güzel olur”

Arkadaşları ile birlikte eğlenen 12 yaşındaki Hamza Akbulut, “Kastamonu'ya bugün kar yağdı. Biz de kızakla kayıyoruz. Çok eğleniyoruz. Kar yağmasını bekliyorduk, bugün sürpriz oldu. Önceden de yağmıştı ve hemen erimişti. O zaman kayamamıştık. Şimdi daha çok yağdı, mutlu olduk. Okullar tatil olduğunda da yağarsa daha güzel olur” dedi.