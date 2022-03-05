Kastamonu'da yoğun kar yağışının kapattığı 281 köy yolu ulaşıma açıldı

Kastamonu'da iki gün önce etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan 281 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kastamonu'da iki gün önce etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 50 santimetreye ulaşan kar yağışı sebebiyle yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından başlatılan ve 3 gündür devam eden çalışmalarla 281 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, 2 gündür ulaşım sağlanamayan 89 köyün yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez ilçeye bağlı 5, Ağlı ilçesine bağlı 2, Araç ilçesinde 11, Azdavay ilçesinde 4, Çatalzeytin ilçesinde 5, Daday ilçesinde 9, Devrekani ilçesinde 5, İhsangazi ilçesinde 2, İnebolu ilçesinde 17, Küre ilçesinde 15, Şenpazar ilçesinde 3, Taşköprü ilçesinde 10, Tosya ilçesinde 1 köy yolu ulaşıma kapalı durumda bulunuyor.