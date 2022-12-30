Kastamonu'da yoğun sis etkili olmaya devam ediyor

Kastamonu'da, il merkezi ve yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 30 metreye kadar düştü.

Kastamonu'nun il merkezi ve yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı. Etkisini gösteren yoğun sis sebebiyle Doğu Çevreyolu Batı Çevreyolu ve il merkezi görüş mesafesinde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Polis ve jandarma trafik ekipleri ise sis sebebiyle yaşanabilecek kazların önüne geçmek için vatandaşlara hız ve takip mesafesi kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulundu.