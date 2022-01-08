İhlas Haber Ajansı

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Kastamonu'da yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Kastamonu’da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Kastamonu'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sis sebebiyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.


Kastamonu'da etkili olan yoğun sis sebebiyle D765 karayolunda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Etkili olan yoğun sis sebebiyle Ankara-Kastamonu arasında ulaşımın sağlandığı karayolunda sürücüler, ilerlemekte güçlük çekiyor. Sıcaklıkların aniden düşmesi ile etkili olan sisin, yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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