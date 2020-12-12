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Kastamonu'da yoğun sis nedeniyle iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kastamonu’da yoğun sisin etkili olduğu bölgede iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'da yoğun sisin etkili olduğu bölgede iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde Okan Mutaf idaresindeki 34 HP 0419 plakalı otomobil ile Hasan Cırıkoğlu yönetimindeki 74 BM 102 plakalı otomobil Ayvalı köyü mevkisinde çarpıştı. Yoğun sisinde etkiliği olduğu bölgede meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü Hasan Cırıkoğlu kaza yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü Okan Mutaf ise kazadan yara almadan kurtuldu.


Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik ise, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

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