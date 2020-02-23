İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu'da yoldan çıkan araç depoya çarptı: 1 yaralı

Kastamonu’da yoldan çıkan otomobil, yol kenarında bulunan depoya çarptı.

Kastamonu'da yoldan çıkan otomobil, yol kenarında bulunan depoya çarptı. Kazada sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Devrekani-Bozkurt karayolu Isırganlık mevkisinde Hasan Baki idaresindeki 37 NC 682 plakalı otomobil, karlı kaplanan ve kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki depoya çarptı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Devrekani Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrasında jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.