İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu'da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

100 karayolunda yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Yahya D. yönetimindeki 34 DB 4620 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Çevlik köyü kavşağında takla attı. Meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü Yahya D. ile araçta yolcu olarak bulunan Emine D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza sonrasında Tosya Bölge Trafik ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak, D-100 karayolunda trafik akışını güvenli şekilde sağladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.