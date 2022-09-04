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Kastamonu'da yumurta büyüklüğünde yağan dolu ev ve araçlarda maddi hasara neden oldu

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yumurta büyüklüğünde yağan dolu maddi hasara yol açtı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yumurta büyüklüğünde yağan dolu maddi hasara yol açtı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da akşamüzeri sağanak yağış ile birlikte şiddetli fırtına etkili oldu. Sağanak yağış ile birlikte Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı sebebiyle Taşköprü Devlet Hastanesine ait hasta taşıyan ambulansın camları kırıldı. Ayrıca yumurta büyüklüğünden yağan dolu bazı evlerin dış cephesine zarar verdi, evlerin üzerinde bulunan güneş panellerini kırdı.

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