Kastamonu'da yüzlerce vatandaş Türk bayrakları ile yürüdü

Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Gençlik Yürüyüşüne yüzlerce vatandaş katıldı. Yürüyüş sonrası gençler 'atabarı' oynadı.

Kastamonu'da bir araya gelen yüzlerce vatandaş, ellerindeki meşale ve bayraklarla yürüdü. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Gençlik Yürüyüşüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan gençler, daha sonra 'atabarı' oynayıp halay çekti.

Yürüyüşe katılan üniversite öğrencisi Beyzanur Sezer, "Burada atabarı oynadık, çok eğlenceliydi. atabarını Kastamonu'da oynamanın bu kadar eğlenceli olabileceğini şu an anladım. İnsanların burada hep beraber eğlenmesi ve gençlik ve spor bayramlarını kutlamaları çok güzel bir şey, birlik ve beraberliğimizin sağlanması da gayet iyi oldu. Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

Yürüyüşe Kastamonu Valisi Avni Çakır , Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Denizci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, kurum amirleri de katıldı.