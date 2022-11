Kastamonu'daki cinayetin detayları ortaya çıktı

Kastamonu'da bir lokantada öldürülen vatandaşın ablası, kardeşinin 15-20 gündür evine gelmeyen, eşi sebebiyle öldürüldüğünü belirterek, kaçan şahsın arkasından ateş ettiği gerekçesiyle tutuklanan ablasının da tahliye edilmesini istedi. Öldürülen Köse'nin kardeşleri, yaşanan olayların sebebi olarak gördükleri gelinlerinin de tutuklanmasını talep etti.

Olay, 17 Kasım tarihinde Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde bir lokantada yaşandı. İddialara göre, Muhammed Can Köse ile boşanma aşamasında olduğu eşi M.K.'nin birliktelik yaşadığı A.C. arasında lokantada tartışma çıktı. Çıkan tartışmaya Muhammed Can Köse'nin ablasının da dahil olmasıyla A.C., yanında bulundurduğu silah ile ateş etti. Kalbine isabet eden kurşun sebebiyle Muhammed Can Köse, olay yerinde hayatını kaybetti. Muhammed Can Köse'nin ablası M.C. de A.C.'ye kaçarken düşürdüğü yerdeki silahını alarak ateş etti. Jandarma ekiplerine cinayet şüphelisi olarak yakalanan A.C. tutuklandı. Kaçan şahsın arkasından ateş ettiği gerekçesiyle Köse'nin ablası M.C. de tutuklandı.

Köse'nin ailesi, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe vererek yaşanan olayların sebebi olarak gördükleri Muhammed Can Köse'nin eşi M.K.'nin de tutuklanmasını talep etti.

“Gelinimiz olacak şahıs 15-20 gündür evine gelmiyor”

Muhammed Can Köse cinayetiyle ilgili bilgi kirliliği yaşandığını söyleyen Köse'nin ablası Ümmühan Elik, “Yapılan haberler ve çevremizdeki bazı konuşmalar doğru değil. Gerçekleri yansıtmıyor. Kardeşim Muhammed Can Köse, eşi ile ayrılmak üzereydi. Boşanma davası açılmıştı. Eşi evi terk etti, 15-20 gündür evine gelmiyor. İki tane de çocuğu var. Çocuklara annem bakıyor, zaten çocuklar doğduklarından itibaren annem büyüttü, annem baktı. Çocuklar, annemden başkasına gitmezdi” dedi.

“Biz, kardeşimizin gözünün yaşına kıyamazken bizden her şeyimizi kopartıp aldılar”

Olay günü ablasının arkadaşı ile birlikteyken benzinlikte tesadüfen gelinleri M.K.'ye denk geldiklerini söyleyen Ümmihan Elik, “Ablam Kardeşimi arıyor,. 'Muhammed, bu şekilde bir durum var, bilgin olsun' diyor. Muhammed de 'gözüm ile görmezsem inanmam' dediği için olay yerine gidiyor. Kardeşim olay yerine geliyor, o şahıs ile eşini görüyor. Kardeşim Muhammed, eşini alması için ablamı gönderiyor. Kötü yola düşmüş belli, en azından çocuklarıma annelik yapsın başka bir beklentim yok diyor ablama. Ablam araçtan indirmek için gidiyor gelinimizi. Gelinimiz araçtan inmiyor, inmediği için bu sefer kardeşim aracından iniyor. Lokantaya kaçan şahsın peşinden gidiyor. Lokantada kapının arkasına saklanmış. Kardeşim kapıyı açıp içeriye girince orada bir arbede yaşanıyor, tartışma çıkıyor. Ablam geliyor ve silah sesi duyuyor. Kardeşim orada kalbinden vuruluyor tek kurşunla. Kardeşim, orada ablamın dizine yatarak yere çökerek hayatını kaybediyor. Ablam da yere düşen silahı alıyor o şahsın arkasından kaçmasını engellemek için koşuyor. Etraftakilerden de yardım istiyor ama kimse yaklaşamıyor. Silahın şarjörü de boş, bunu ablam görüyor ama korkutmak için silahla kardeşimi vuran şahsın peşinden koşuyor ve sadece 1 kere ateş ediyor. Kardeşimi öldüren şahsa isabet almıyor ve olay yerinden kaçıyor. Biz kardeşimizin gözünün yaşına kıyamazken bizden her şeyimizi kopartıp aldılar” diye konuştu.

“Kardeşim ile eşi boşanma aşamasındaydı, kardeşim barışma ümidiyle gitti”

Kardeşini öldürdükten sonra vuran şahsın kaçtığını ileri süren Ümmihan Elik, “Olay esnasında gelinimiz olacak şahsın nerede olduğunu bilmiyoruz. Bizler, boşanma süreci içerisinde 15-20 gündür hiçbir şeklide kendisiyle görüşmedik ama gelinimiz olacak şahıs ile birlikte kardeşimi öldüren şahsın birlikte yakalandığını duyduk. Ablam bu olaydan dolayı tutuklandı. Ablamı ilk önce hastaneye acile götürüyorlar, orada sakinleştirici yapılıyor. Ablam tutuklandı, onun da serbest bırakılmasını rica ediyorum. Çünkü ablamın hiçbir suçu yok, dediğim gibi kim olursa olsun kardeştir, orada yerde yatan bir can var. Kim olursa olsun can havliyle bunu yapar, mutlaka yapardı. Ablamın bir yaralaması yok, bir kavgası yok, ablamın da bir tane çocuğu var. Ablam, kardeşimin öldüğünü görünce deliye dönmüş. Kardeşime suni teneffüs yapmış, kalp masajı yapmış. Bazı haberlerde Muhammed Can Köse kaçmıştır yazıyor şeklinde yazılması bizlerin canını çok yaktı. Çünkü benim kardeşim belalı kötü bir insan değildi. Kime sorarsanız sorun benim kardeşimin seveni çoktu, iyi bir insandı. Olayı duyan arkadaşları hastaneye gelmişti, acilin önü arkadaşlarıyla, sevenleriyle doluydu” şeklinde konuştu.

“Kardeşim, katilini hiçbir şekilde tanımıyordu, bizler de fotoğraflara bakıyoruz, tanımıyoruz”

Aldıkları bilgilere göre gelinlerinin gayet soğukkanlı bir şekilde ifadesini verdikten sonra jandarmadan ayrıldığını öğrendiklerini belirten Ümmihan Elik, “Olay bunlardan ibaret, benim kardeşim namusu için öldü. Keşke böyle olmasaydı. Keşke ayrılsalardı, keşke boşansaydı. Hepimiz zaten bunun taraftarıydık ama bana bir önceki akşam geldiğinde ‘çok seviyorum abla, ne olursa olsun en azımdan bana bir eş olmasa da iki tane evladıma annelik yapar, işinden de ayırırım, belki barışırız umuduyla' düşünüyordu ki o gün olay yerine giderken benim kardeşim, iş yerinden izin alıyor ve ilk olarak evine gidiyor. Üstünü başını tertemiz giyiniyor, değiştiriyor, iş kıyafetlerini çıkartıyor. Belki bir umut, belki de kardeşim onların yanına ne umutla gitti bunu bizler bilemeyiz. Belki arasını düzeltecekti, belki bir şeyleri düzeltmek isteyecekti. Benim kardeşimin tek niyeti tekrar yuvasını kazanmaktı ki sonuç böyle oldu. Annedir dedik, evlatları var dedik. Benim kardeşim 4 yıllık evliydi. Bu süreçte 6 aylık askerlik yaptı. Askerlik sürecinde ayrı kaldılar. Bu süreçte bizler babamızı kaybettik. 2,5 yıl önce babamızı kaybettik. Biz, bütün bunları yaşarken birde Muhammed Can Köse kaçarken hasmı tarafından vuruldu diye haber çıkması bizleri çok yıprattı. Benim kardeşim, katilini hiçbir şekilde tanımıyordu. Biz de şahsın fotoğraflarına bakıyoruz, hiçbir şekilde şahsı tanımıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Silah, baldızımızın üzerine kayıtlı değil, vuran şahsın”

Muhammed Can Köse'yi öldürerek kaçan şahsın arkasından ateş eden baldızının suçsuz olduğunu söyleyen Ümmihan Elik'in eşi Kadir Elik ise, “Silah, üzerinde bulundurduğu bir silah değil. Baldızıma ait bir silah değil, olayı gerçekleştiren şahsa ait. Kayınbiladerimi vuran şahıs silahı da oraya atıp kaçıyor. Baldızımda yerden silahı alıp kaçan şahsın arkasından ateş ediyor. Gelinimiz olacak kişi de 10-15 gündür daha boşanmadan bu şahıs ile birlikte yaşamaya başlamış. Kuzeykent Mahallesinde bir rezidans kiralamışlar, beraber yaşıyorlarmış” dedi.