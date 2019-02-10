Kastamonu'daki çocuklar aileleriyle birlikte tiyatronun tadını çıkarıyor

Kastamonu Belediyesi tarafından organize edilen “Meddah Amca'nın Kumpanyası” tiyatro oyunu sahnelendi. Çocuklar için organize edilen tiyatro gösterisine çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

“Meddah Amca'nın Kumpanyası” isimli tiyatro oyunun ardından çocuklar ve ailelerine illüzyonizmle ilgili gösteriler gerçekleştirildi. İllüzyon gösterilerinden etkilenen çocuklar ve ailelerin gülüşleri ile renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kastamonu Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından çocuklar için düzenlenen “Meddah Amca'nın Kumpanyası” isimli oyun seyircilerine sunuldu. Ailelerin ve çocuklarının yoğun katılım gösterdiği tiyatro gösterisinde keyifli dakikalar yaşandı.