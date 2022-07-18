Kastamonu'daki feci kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 1 kişinin daha hayatını kaybetmesi neticesinde ölü sayısı 2'ye çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kastamonu-Daday karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan Özdemir (46) idaresindeki 34 LP 0506 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu istikametinde seyir halindeyken ters yönde seyir halinde olan İlhan Erdemli (59) yönetimindeki 37 FA 447 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada hafif ticari araç yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Kemal Erdemli (70) araçtan yaklaşık 10 metre uzağa fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücüler İrfan Özdemir ile İlhan Erdemli ve araçlarda yolcu olarak bulunan Lütfiye Özdemir (70), Mücella Özdemir (42), Nazife Demirel (38), Sueda Yıldırım (16) ve Ömer Seyfullah Yıldırım (12) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İlhan Erdemli de hayatını kaybetti. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan İlhan Erdemli ve mali müşavir olduğu öğrenilen Kemal Erdemli'nin cenazeleri Kastamonu Ulucami'de ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.