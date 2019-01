Kastamonu'daki Millet Kıraathanesi teknoloji yuvası gibi hizmet veriyor

Kastamonu'da hizmete açılan Millet Kıraathanesi'nde başlayan robotik kodlama kursu sayesinde 7'den 70'e isteyen herkese maket uzay roketi yapımından robota, üç boyutlu yazıcıdan sanatsal çalışmalara kadar çeşitli alanlarda eğitim veriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında Kastamonu'da hayata geçirilen Millet Kıraathanesi'nde eğitimden sağlığa, kültürel etkinliklerden sanatsal faaliyetlere kadar pek çok konuda hem öğrencilere hem de yetişkinlere yönelik etkinlikler düzenleniyor. Kastamonu Belediyesi tarafından hizmete açılan tarihi Atabeygazi Konağı Millet Kıraathanesi'nde 7'den 70'e her yaş grubundan insan maket uzay roketi yapımı, robotik kodlama, üç boyutlu yazıcı ve sanatsal çalışmaların da aralarında olduğu farklı dallarda eğitimlerle kendini geliştiriyor. "TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitim ve Bilim Okulları Programı" kapsamında desteklenen ve Kastamonu Belediyesinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirdiği proje kapsamında öğrenciler ve işinde ilerlemek isteyen yetişkinler robotik kodlama, astronomi, model roket tasarımı, gökyüzü gözlemi gibi konularda eğitim alma fırsatı yakaladı. Projede çocukların akıllı cihazlar ve bilgisayarlarla geçirdikleri sürelerde bu cihazların olumsuz etkileri ortadan kaldırılarak, gelişimlerinde rol oynayacak şekilde kullanabilmeleri amaçlanıyor. Geleceğin dili olarak kabul edilen kodlamanın öğrencilere erken yaşta öğretilmesi amaçlanıyor.

“Halkımıza ardinyo ve kodlama teknikleri ile ilgili bilgiler veriyoruz”

Atabeygazi Konağı'nda kodlama teknikleri ile ilgili çalışmalar yaptıklarını ifade eden kurs eğitmeni Sefa Akgül, “Biz halkımıza ardinyo ve kodlama teknikleri ile ilgili bilgiler veriyoruz. Haftanın üç günü kurslar veriliyor. Burada halkımız, hem Millet Kıraathanesi'nin sunduğu faaliyetlerden yararlanacak hem de artı olarak burada bizimle beraber ardinyo kurslarına katılıp programlama ve kodlama tekniklerini öğrenecek. Programlamayı ve devre tasarlamayı öğrenecek arkadaşlarımız kendi hayatlarında bu öğrendikleri konuları uygulamaya geçirebilecekler. Ve onlar da kodlamanın bir parçası olmuş olacaklar” dedi.

“Kodlama artık hayatımızın bir parçası”

Kodlamanın hayatın her alanında yer aldığını belirten Akgül, “Burası Millet Kıraathanesi olduğu için 7'den 70'e tüm halkımıza açık bir hal almıştır. Şimdi diğer kodlamaya gelecek olursak kodlama artık hayatımızın bir parçasıdır. Şu an kodlamasız, bilgisayar programsız hiçbir cihaz kullanmıyoruz. Hepsinde bir tür kodlamalar mutlaka mevcut. Öğrencilerimizin, kursiyerlerimizin kendi hayatlarında kendi tasarımlarını yapabilmeleri için kodlamayı biz gösteriyoruz. Her zamanda üniversitelerde öğretim gören mühendislik fakültesi öğrencilerimiz dahil burada mevcuttur” diye konuştu.

“İleride bununla daha çok ilgilenmek istiyorum”

İleriki zamanlarda kodlama teknolojisi ile daha fazla ilgilenmek istediğini anlatan 6. sınıf öğrencisi Hatice Esra Özcan, “İleride karşıma çıkabilecek bir şey olduğunu düşündüğüm için geldim aslında. İlgimin olduğunu da düşünüyorum. Ondan dolayı bu fırsatı kaçırmak istemedim. İleride bununla daha çok ilgilenmek istiyorum. Ve daha çok proje, projelerle ilgilenirim” şeklinde konuştu.

“Bir oyuncak ile oynuyormuş gibi hissediyorum”

Kodlama alanı ile daha önceden ilgilendiğini söyleyen 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Ahmet Oğuz da, “Bu ortamı daha öncede ardinyoda değil de daha farklı kodlama alanlarında çalışmışlığım var. Bu alanları seviyorum. Buradaki kurslar ilgimi çekti. İleride bu alanla ilgili bilmiyorum ama kodlama ile ilgili bir şey olacağını düşünüyorum. Bununla uğraşırken hani böyle hayat memat meselesi yapar gibi değil de bir oyuncak yapıyormuş gibi, bir oyuncak ile oynuyormuş gibi, rahat bir şey çözümlüyormuş gibi yoluna sokuyormuş gibi rahat oluyorum. Olmazsa bir daha deniyorum” diye konuştu.