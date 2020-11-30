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Kastamonu'daki orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Kastamonu’nun Araç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Yerleşim yerine 500 metre kadar yaklaşan yangın söndürülmeye çalışılıyor.


Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Kavak köyü Harmanyeri mevkiinde çoğunluğu çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Kastamonu ve Araç Belediyeleri itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve çevre köylerden gelen vatandaşlar müdahale ediyor. Yangın yerleşim yerine 500 metre kadar yaklaşırken, yangının önüne geçilmeye çalışılıyor.


Çavuşlu Köyü Muhtarı Halil Küçükçavuş, "Araç ilçesinden gelirken yangından haberdar oldum. Hemen itfaiyeye haber verdim. Onlar da sağ olsun hemen müdahale ettiler. Tabii ki bizler de köylüler olarak elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda yangının üst tarafını kontrol altına aldık. Yalnız aşağı taraftan yangın köye yaklaşmış bir şekilde. Arazözler oraya doğru gitti ve kontrol etmeye çalışıyorlar. Kavak köyünün alt tarafından çıkan orman yangını köye yaklaşık 100 metre kadar yaklaştı. Yangının neden çıktığını tam olarak bilemiyoruz" dedi.


Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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