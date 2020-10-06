İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu'daki orman yangınları söndürüldü

Kastamonu’da Araç ilçesi ile Devrekani ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kastamonu'da Araç ilçesi ile Devrekani ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangınlarda 8 hektar alan zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Güzelce köyünde ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Köylüler ve Samatlar, Araç, Azdavay, İhsangazi ve Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları da tamamlandı. Yangında yaklaşık 6 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.


Bir diğer yangın ise Devrekani ilçesine bağlı Pınarözü köyünde de ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine, Devrekani Belediyesi ile Orman İşletmeye bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Söndürülen yangında 2 hektar ormanlık alan ve kullanılmayan bir samanlık zarar gördü. Her iki olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.