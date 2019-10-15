İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu'daki tefecilik operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Kastamonu’da tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7’si tutuklandı.

Kastamonu'da tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, il merkezinde kendilerinden talepte bulunan şahıslara yüksek faizlerle para vererek tefecilik yaptıkları ve bu yöntemlerle haksız kazanç sağladıkları tespit edilen A.G., Y.G., S.Y., Ö.Y., Y.Y., O.Y., M.Ü., E.Y., E.Y., S.Y., S.Y. ve E.T. isimli 12 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G., Y.G., S.Y., Ö.Y., Y.Y., O.Y. ve M.Ü. adlı 7 kişi nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.