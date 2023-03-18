Kastamonu'dan 100 polis deprem bölgesine uğurlandı

Kastamonu'da deprem bölgesinde görev yapacak Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nün 100 personeli dualarla uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından yaraların sarılması için çalışmalar sürdürülüyor. Daha önce yapılan görevlendirmelere ek olarak Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünce, deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan noktalarda görevlendirilmek üzere Kahramanmaraş ve Hatay'a 100 personel takviye kuvvet olarak görevlendirildi. Personelleri bölgeye uğurlayan İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, çalışmalarında başarılar diledi.