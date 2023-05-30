İhlas Haber Ajansı

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Kastamonu'dan 64 polis deprem bölgesine uğurlandı

Kastamonu’da deprem bölgesinde görev yapacak Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü’nün 64 personeli dualarla uğurlandı.

Kastamonu'da deprem bölgesinde görev yapacak Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nün 64 personeli dualarla uğurlandı.


Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından yaraların sarılması için çalışmalar sürdürülüyor. Daha önce yapılan görevlendirmelere ek olarak Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünce, deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan noktalarda görevlendirilmek üzere Kahramanmaraş ve Hatay'a 64 personel takviye kuvvet olarak görevlendirildi.


Takviye kuvvetlerini uğurlayan Emniyet Müdürü Kayhan Ay personellere görevlerinde kolaylıklar diledi.

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