Kastamonu'dan asrın felaketinde deprem bölgesine 59 tır yardım gönderildi

Kastamonu (İHA) – Kastamonu'dan 'asrın felaketi'nin yaşandığı deprem bölgesine 59 tır yardım malzemesi gönderildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu'dan, "asrın felaketi"nin yaşandığı deprem bölgesine 655 arama kurtarma personeli ile 59 yardım tırı gönderildi.

Yapılan yardımlarla ilgili Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Deprem bölgesine 655 arama kurtarma için personel, 168 araç, barınma desteği için 70 genel yaşam konteyneri, kamuya ait 78 iş makinası, 34 öncü araç ve 187 personel, 219 AFAD gönüllüsü, 59 yerel destek gönüllüsü, 30 MEB AKUT gönüllüsü, özel sektöre ait 28 iş makinesi ve 41 personel, aynı yardımlardan oluşan 59 sevkiyat tırı, kamyon, 2 adet WC, 8 adet wc duş konteynerleri, 1 mobil mutfak aracı, 1 seyyar çadır mutfak, 18 dağıtım aracı ve 28 personel, bin adet tabut, 3 kamyon mezar tahtası, 8 adet cenaze aracı, 71 din görevlisi, 596 ünite Kızılay Kan Bağışı, 1 hayvan bakım aracı, 19 ambulans,13 pikap ve 122 UMKE personeli ve arama kurtarma için 2 bin 706 Jandarma Komando sevk edildi” denildi.

Öte yandan Türk Kızılay Kastamonu Şubesi tarafından da deprem bölgesine gönderilmek üzere yardımlar toplanıyor. Türk Kızılay Kastamonu Şubesi tarafından deprem bölgesine yardım etmek isteyen vatandaşların her türlü gerekli yaşam malzemesini içeren yardım paketlerini, Kızılay Yardım Toplama Merkezine ulaştırmaları isteniyor. Buralarda toplanan yardımlar, gönüllü personeller tarafından tek tek ayrıştırılıp planlanarak ihtiyaca göre deprem bölgesine yardım tırlarıyla gönderiliyor.

Kızılay Gönüllüsü Metehan Mıcık, “Biliyorsunuz ki 1999 depreminden daha şiddetli ve 10 ili vuran depremi yaşadık. Kastamonu deprem için tek yürek oldu. İnşallah bu yaraları hep birlikte saracağız” dedi.