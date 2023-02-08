Kastamonu'dan deprem bölgesine 16 tır yardım gönderildi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilin etkilendiği depremler sonrasında zarar görenler için yardım kampanyası başlatılan Kastamonu'da toplanan 16 tır malzeme bölgeye gönderildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bunun yanı sıra ülkenin dört bir yanından da bölgeye depremzedeler için yardımlarda sürüyor.

Bu çerçevede Kastamonu Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderildi.

Yapılan yardımlarla ilgili Kastamonu Valiliği, yazılı yaptığı açıklamasında, depremlerin ardından kentten afet bölgesine görevlendirmeler gerçekleştirildiği belirtildi.

Deprem bölgesine 71 iş makinesi ve kamyon ile 86 operatör ve şoförün görevlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, öncü ve taşıma amacıyla 10 binek araç, 17 pikap, 22 treyler ve 54 şoförün de bölgeye hareket ettiği bildirildi.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kahramanmaraş ilinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonucunda, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana, Kilis ve Adıyaman dahil olmak üzere 10 ilde can ve mal kaybı meydana gelmiş olup Kastamonu'dan afet bölgesine görevlendirmeler yapılmıştır. Bu çerçevede 40 kamyon, 5 yükleyici, 6 kanal kazıcı ön yükleyici, 1 akaryakıt tankeri, 16 ekskavatör, 1 seyyar jeneratör, 2 treyler yatakhane olmak üzere olmak üzere 71 iş makinesi-kamyon ve 86 operatör-şoför, 10 binek araç, 17 pikap, 22 treyler ve 54 şoför, arama-kurtarma, insani yardım ve hasar tespit faaliyetleri için, arama kurtarma, itfaiye, hizmet araçları dahil olmak üzere 40 araç, bu araçlarda görevli 178 personel, sağlık desteği için 9 ambulans, 1 adet 4 yataklı ambulans, 1 acil müdahale aracı, 2 lojistik araç, 9 UMKE aracı, 1 kamyon, 1 minibüs olmak üzere toplam 24 sağlık aracı ve 98 sağlık personeli, 221 AFAD gönüllüsü, 59 yerel destek personeli, 31 MEB AKUB gönüllüsü, psiko-sosyal destek için 2 araç ve 8 personel, beslenme çalışması neticesinde 1 mobil mutfak aracı, bin 150 adet 16.5 m2 çadır, 4 bin 320 yastık-çarşaf seti, 535 rulo yatak, bin 11 katlanır sünger yatak, bin 240 yeni tip battaniye, 2 bin 625 battaniye, 349 mutfak setini içeren 18 AFAD konteyner tırı, 2, Taşköprü'den 3, Küre'den 1, Azdavay'dan 1, İnebolu'dan 1, Tosya'dan 2, Cide'den 1 tır olmak üzere toplam 11 tır, STK'lar ve siyasal partiler 5 tır olmak üzere toplamda da 16 tır insani yardım-gıda ve hijyen malzemesi ilimizden Adana, Osmaniye, Hatay, Adıyaman-Besni, Adıyaman-Gölbaşı ve Kahramanmaraş Elbistan'a hareket etmiştir. İlimizden yardım malzemelerinin tasniflenmesi ve tırlara yüklenmesi devam etmekte olup, yüklenmesinin akabinde bölgeye nakliyeleri gerçekleştirilecektir. Afet Koordinasyon Merkezi 24 saat esasına göre faaliyetini AFAD İl Müdürlüğünde sürdürmektedir”