Kastamonu'dan deprem bölgesine kurtarma ekibi sevk edildi

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kastamonu'dan UMKE ekibi bölgeye gönderildi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen ve bazı illerde hissedilen deprem nedeniyle Kastamonu'dan 4 ekibin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, “İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında başlatılan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'mizden (UMKE) 4 ekip, 14 personel, 1 ambulans, 2 lojistik ve 1 UMKE aracı olmak üzere 4 araç ile bölgeye hareket edildi” denildi.

Kastamonu'dan hareket ederek gece saatlerinde İzmir'deki deprem bölgesine ulaşan Kastamonu UMKE ekipleri, 14 personeliyle birlikte günün ilk ışıklarıyla en büyük yıkımlardan biri olan Bayraklı ilçesindeki Barış Apartmanı'nda sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye başladı.