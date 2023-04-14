Kastamonu'dan deprem bölgesine Ramazan kolisi yardımı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde toplanan gıda ve hijyen kolileri, deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkez üslü depremlerden etkilenen vatandaşlar için Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yardım kampanyası başlatıldı. Çatalzeytin Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan kampanya çerçevesinde hazırlanan Ramazan kolileri, dualarla deprem bölgesine gönderildi. Uğurlama törenine katılan Çatalzeytin Kaymakamı Enis Akdağoğlu, yardım kampanyalarını devam ettirileceğini söyledi.

Deprem bölgesine gönderilmek üzere Çatalzeytin ilçesinde başlattıkları yardım kampanyasında toplanan yardım kolilerini deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktığını söyleyen Kaymakam Akdağoğlu, özverili çalışmalarından ve duyarlılıklarından ötürü Çatalzeytinli vatandaşlara teşekkür etti.