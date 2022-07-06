Kastamonu'dan Sinop'a kadar sürüklenen cenaze yeniden defnedildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 27 Haziran'daki selde, mezardan sel sularıyla sürüklenerek Sinop'ta bulunan Mustafa Aydoğan'ın cenazesi, yeniden toprağa verildi.

27 Haziran'da Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşanan sel felaketinde 14 ay önce toprağa verilen Mustafa Aydoğan'ın cenazesi, sel sularıyla birlikte sürüklenerek Sinop'un İnceburun Deniz Feneri mevkisinde bulundu. İnebolu'nun Çaykıyı köyünde sel sularının zarar verdiği ve 14 ay önce toprağa verilen Mustafa Aydoğan'a ait olduğunun tespitinin ardından cenaze, aynı köye getirildi. Aydoğan'ın cenazesi, daha önce mezarının bulunduğu köy mezarlığında dere yatağından uzak bir alana yeniden defnedildi.

Cenazeye, Aydoğan'ın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.