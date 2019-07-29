Kastamonulu avcılar, sezon açılışı öncesi yarıştı

Kastamonu'da, Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından yeni av sezonu öncesi tek kurşun ve trap yarışları düzenlendi. Etkinlikte konuşan Kastamonu Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Süha Gültürk, Kastamonu'ya Karadeniz Bölgesi'nde bulunmayan atış poligonu istediklerini söyledi.

Kastamonu Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından Seydiler İstiklal Yolu Küçüksu Köyü Hacıman Mahallesi eski Taş Ocağı Mevkiinde düzenlenen yarışmada derneğe üye avcılar yarıştı. Atış öncesi yemek ikramında bulunuldu. Avcılar, düzenlenen yarışmada hünerlerini gösterdi. Tek Kurşun atış müsabakalarının ardından Trap Atış müsabakaları yapıldı. Müsabakalara diğer illerden de yoğun katılım oldu. Yarışmalarda, kadınlar trap atışı dalında Nazlınur Mutlu birinci, Zeynep Yağmur Sağlıklı ikinci, Derya Satılmış üçüncü oldu. Profesyonel trap atışında Yıldırım Ağca birinci, Aslan Varol ikinci, Murat Akdaş üçüncü oldu. Amatör trap atışında Ali Güleç birinci, Ahmet İygin ikinci, Uygar Kızılkaya üçüncü oldu. Hedef tek kurşun atışında ise Hamdi Mor birinci, Kemal Çevikoğlu ikinci, Ahmet Acar üçüncü oldu. Şişe tek kurşun atışında da Mustafa Erol birinci, Hamdi Mor ikinci ve Hüseyin Kara üçüncü oldu. Tavşan hedef atışında ise Ömer Hecin birinci, Şükrü Gümüş ikinci, Muhammet Şimşek üçüncü oldu. Yapılan yarışlar sonunda ilk üçe giren yarışmacılar madalya, kupa, altın, bir koli fişek ile ödüllendirildi.

Yarışların sonunda açıklamada bulunan Kastamonu Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Süha Gültürk, “Kastamonu Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü olarak düzenlemiş olduğumuz 2019-2020 Av Sezonu açılış etkinliğimizi 900 kişilik yoğun bir katılımla tamamlamış bulunmaktayız. Bu etkinliği gerçekleştirebilmemizde kulübümüze sponsor olan başta Cengiz Aygün olmak üzere katkı ve destekte bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bir kez daha bu etkinlikte aramızda gördük ki atıcılık sporuna çevre illerden ve kendi bölgemizden yoğun bir ilgi var. Kulübümüzün bu çerçevede atıcılık sporuna profesyonel anlamda yapan 20'ye yakın sporcusu bulunmaktadır ve bu sporcularımızın 1 tanesi Türkiye Olimpiyat Hazırlama Merkezi'nde, 3 tanesi de Türkiye Milli Takım Hazırlama kampına çağrılmış durumdadır. Kastamonu adını Türkiye'de duyurabilmemiz için tek eksiğimiz Karadeniz bölgesinde bulunmayan bir atış poligonudur. İleriye yönelik kulübümüze bir poligon kazandırabilirsek bizler için büyük bir başarı ve mutluluk vesilesi olacaktır. Türkiye'de atıcılık sporuna gönül vermiş lisanslı bine yakın sporcu olduğunu düşünürsek poligonumuz olduğu taktirde Kastamonu turizmine de büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.