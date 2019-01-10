Kastamonulu işverenlere iş teftişi konuları hakkında bilgi verildi

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası KATSO tarafından oda üyesi olan iş verenlere iş teftişinde üzerinde durulması gereken hususlar ile güncel istihdam ve teşvikler hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıda Emekli İş Müfettişi ve İŞKUR Eski İstihdam Daire Başkanı Raşit Ulubey, üyelere bilgi verdi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Emekli İş Müfettişi ve İŞKUR Eski İstihdam Daire Başkanı Raşit Ulubey, iş teftişi hakkında bilgi verdi. Raşit Ulubey, “Ben size öncelikle çok girdi olarak ilginizi çekebileceği için sona bırakacağım. Güncel istihdam teşviklerinden başlayalım. Bu konuda güncel istihdam teşviklerin neler olduğunu ve neler yapmanız gerektiği konusunda bilgimiz olsun. 2019 yılında geçerli olan teşvikler yansıda göründüğü gibi 6111 sayılı kanun ve buna paralel olarak ta bu maddesi ile düzenlenen işsizlik sigortası 5. ve 10. maddesi birincisi bu. İkincisi 7103 sayılı kanunun 42. Maddesinde getirilen 4447. Sayılı işsizlik sigortası kanununun geçici 19.maddesine eklenen bir madde. Bir başkası engelli istihdam teklifi. Engelli istihdam teşvikinin birçoğumuz tek istihdam teşviği olarak biliriz. Tek değil iki tane engellilere yönelik istihdam teşviki var” dedi.

Emekli İş Müfettişi ve İŞKUR Eski İstihdam Daire Başkanı Raşit Ulubey, engelli teşviki hakkında bilgi vererek, “Bir başka teşvikimiz 7103 sayılı kanunun 70.sayısı ile düzenlenen ve 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununa ek 17. madde olarak eklenmiş bir teşvik. Bir diğeri ise hepimizin bildiği 5510 sayılı kanununda düzenlenen yüzde 5 indirim. Yüzde 5 indirim sürekli uygulanan bir model ama bundan da bilgimiz olsun istedim. Engelli istihdam teşviki dediğimiz üzere iş kanunuyla elli ve yukarı sayıda işçi çalıştıran işverenlere bir yükümlülük getirilmiş. Bu yükümlülük devlette de var. Bu sektörde de var. Özel sektörde de var. Kota sistemi Avrupa ülkelerinde de var. Sadece bizim ülkemizde model değil” şeklinde konuştu.

“Toplantımızın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederiz”

Toplantının hayırlı olmasını dileyen Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, gerçekleştirilen toplantının hayırlı olmasını diledi. KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “İş hayatımızda karşılaştığımız iş hayatında en çok üzerinde durulan hususlara değineceğiz. Bu bakımdan emekli iş müfettişimiz İŞKUR İstihdam Daire Başkanı Raşit Ulubey bizleri bilgilendirecektir. Değerli katılımcılarımız adına kendilerine teşekkür ederiz. Sizlere de tekrardan hoş geldiniz diyorum. Toplantımızın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederiz” ifadelerini kullandı.