Kastamonulu Kadını üretimde söz sahibi olacak

Üye kaydında konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Türkiye'de ilk ve tek olarak kurulan kadın kooperatifi ile Kastamonulu Kadınının daha iyi işler yapacağını ifade etti.

Kastamonulu Kadınının kendi el emekleri ile ürettikleri ürünlerin satışı ve pazarlanması için kurulan S.S. Sarı Konak Kadın Kooperatifinin kadın üye başvuruları bugün başladı. Kastamonu Belediyesinde gerçekleşen üye kaydına kooperatif kurucuları ve kadınlar katıldı.

Üye kaydı alımında konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, tarihin her safhasında yer alan Kastamonulu Kadınının üretimde yer alacağını ifade etti. Başkan Babaş, “Bugün burada kadınlar kooperatifimizin üyelik müracaatları için bulunuyoruz. Kastamonu Belediyemizin girişinde güzel bir masa oluşturduk. Bu masada kadınlar kooperatifi üye olmak isteyen kadınlarımızı üye yapıyoruz. Hanım kardeşlerimiz üyelik formlarını doldurdular. Doldurmaya da devam ediyorlar. Bundan sonra Kastamonu ili içerisinde Kastamonu ile ilgili ve ilçeler içerisinde kadınlarımız da yöresel ürün, yöresel el işi, yöresel her türlü üretim ile ilgili faaliyette bulunan hanımlarımızı buraya üye olmaya davet ediyoruz. Üyelik için 100 lira bir bedel alıyoruz. Bu bedelle buraya üye olabiliyorsunuz. Evinizde ürettiğiniz her türlü mamulü kooperatif aracılığıyla üretimden tüketime verme imkanını oluşturuyoruz. Bakın Türkiye'de tek ve ilk projedir bu. Kastamonulu kadınlarımız tarihin her safhasında vatanına, milletine, toprağına, bayrağına bağlılığını ilan etmiştir” dedi.

“İnanıyorum ki gelecekte daha iyi işleri birlikte yaparak başaracağız”

Kastamonu Belediyesi ve Kadınlar Kooperatifinin birlikte daha iyi işler yapacağını ifade eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Kastamonulu Kadının ülkesine, ailesine katkı vermek için böyle bir güzel projeye imza attı. Kendilerini kutluyorum. Ve tekrar ediyorum. Tüm Kastamonulu Yerel Üretici Hanımlarımızı Kastamonu Sarı Konak kadınlar kooperatifimize üye olmaya bekliyorum. Bu vesileyle kadınlarımıza kooperatifimizin hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki gelecekte daha iyi işleri birlikte yaparak başaracağız. Tabi burada belediyemizin de her zaman desteği olacak. Belediyemizin desteğini hissedecekler ve kadınlarımızla beraber bu projeyi yürüteceğiz. Burada emeği geçen öncelikle ilk kurucu yedi hanım efendiye ben buradan çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir kooperatifin temellerini attıkları için inanıyorum ki ileride bunlar çok konuşulacak hizmet görecek çok anılacak olduğuna inanıyorum. Özellikle şu aşamada ülkemizin üretime ciddi manada ihtiyacı var. Bu üretiminde hanımlarımızın bu güzel girişimcilikleriyle en büyük örnek teşkil edeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Sarı Konak Kadın Kooperatifi Başkanı Mihriban Tüfekçi ise kooperatifin kurulma amacının kadının üretime katkıda bulunması olduğunu söyledi. Mihriban Tüfekçi, “Biz bu kooperatifi kurarken kadınların üretime katkıda bulunmasını, kadınlara ekonomik yönden yardımcı olmayı hedefledik. Biz bu arada belediyemizin destekleriyle bu kooperatif kuruldu. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Tüm hanımları da kooperatifimize bekliyoruz. Kadınların ürettiği her şeyi pazarlamak, kadınların emeklerinin karşılığının bulmalarını sağlamak. Daha çok yemek türü işlerde onlarla birlikte çalışmak amacımız” cümlelerini kullandı.