Kastamonulu Kadınlar Milli Mücadele Dönemindeki ruhu yaşatmaya devam ediyor

Kastamonu'da, 10 Aralık 1919 düzenlenen 'İlk Türk Kadın Mitingi'nin düzenlenmesinin 98. yıl dönümü, kadınlar tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Kurtuluş Savaşı döneminde gerçekleştirilen ve milli mücadele döneminde büyük katkı sağlayan İlk Kadın Mitingi'nin 98. yıl dönümünde Kastamonulu kadınlar bir kez daha bir araya geldi. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu 10 Aralık Kadın Platformu Derneği, Türk Anneler Derneği, Yardımseverler Derneği ve diğer derneklere üye kadınlar katıldı. Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan törende konuşan Vali Karadeniz, “Onların o günkü ruh halini, o günkü bağımsızlık aşkı ile yanan yüreklerini hiçbir zaman unutmamamız, unutturmamız gerekiyor. Gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor” dedi.

“Kastamonulu Kadınlar, Türk milletine yapılan vahşetleri kınamışlar”

Törende söz alarak Kastamonu kadınların örnek tutumundan övgü ile bahseden 10 Aralık Kadın Platformu Derneği Başkanı Ayten Kızıltan ise, “Bundan 99 yıl önce 1919'un Aralık Ayının 10'unun da Çarşamba Günü binlerce Kastamonulu kadın kız öğretmen okulu bahçesinde toplanmış. Kadınlar Cemiyetinin tertiplediği bu miting yurt genelinde hanımların düzenledikleri ilk miting olacaktı. Söz alan hanımlar Türk Milletine yapılan vahşetleri kınamışlar. Amerika Birleşik Devletinin başkanının, Fransa cumhurbaşkanının kardeşlerine, İngiltere ve İtalya kraliçelerine telgraflar çekmişlerdir. Gerekirse cepheye koşup kanlarının son damlasına kadar erkekleri ile birlikte savaşacaklarını haykırmışlar. Gözleri kin ve çıkar bulutlar ile kaplanmış işgalcilere seslerini duyurmuşlardır" diye konuştu.

Tören halk oyunları ile sona erdi

Konuşmaların ardından 10 Aralık Mesleki ve Teknik Lisesi Halk Oyunları ekibi, yöresel oyunlarını sergilediler. Tören sonrasında Kastamonulu Kadınlar, Vali Yaşar Karadeniz ve Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı makamında ziyaret ettiler.