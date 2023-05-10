Kastamonulu öğrenciler, Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'ndan dördüncülükle döndü

Kastamonu'da bulunan Şeyh Şaban-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi, Türkiye genelinde düzenlenen Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında Türkiye dördüncüsü oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finali Ankara'da gerçekleştirildi. Finalde Kastamonu'yu temsil eden Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenciler, Türkiye dördüncüsü oldu.

Öğrencilerinin 3 yıl üst üste 3 defa Türkiye dördüncülüğünü elde ederek önemli bir başarıya imza attığını belirten Kastamonu Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi Okulu Müdürü Mehmet Doğan, “Türkiye dördüncüsü olan öğrencimiz Taha Kanbolat'ı tebrik ediyoruz. Mesleki, sosyal, kültürel ve sportif başarıları ile öne çıkan okulumuzun bütün çalışanlarına, öğrencimizin yetişmesinde emeği gecen danışman hocaları Orhan Çamlıca ve İlhan Şahin ile beraber emeği geçen bütün hocalarımıza ve ailesine teşekkür ediyoruz” dedi.