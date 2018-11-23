Kastamonulu sporcu Eski, Avrupa Şampiyonu oldu

14-18 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen EMF Muay Thai Avrupa Kupasında, Türkiye'yi temsil eden Kastamonulu sporcu Zeynep Nur Eski, Avrupa Şampiyonu oldu.

Kastamonu Ring Spor Kulübünün sporcusu Zeynep Nur Eski ve Halil Can Tuncel, 2018 Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda gösterdikleri başarılı performans sonucu Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Türkiye Muay Thai Milli Takımına seçilen ve Antalya'daki Avrupa Kupasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan Kastamonulu sporcu Zeynep Nur Eski, üstün bir performans göstererek Avrupa Şampiyonu olmayı başardı.

Yapılan müsabakalar neticesinde Üst Genç Bayanlar 42 kilogramda Zeynep Nur Eski, altın madalya alarak Avrupa Şampiyonu oldu ve Dünya Şampiyonasına gidecek olan Milli Takım seçmelerine katılmaya da hak kazandı. Yine Üst Genç Erkekler 51 kilogramda Halil Can Tuncel, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası sonrasında Kastamonu'ya dönüş yapan sporcularını tebrik eden Kastamonu Ring Spor Kulübü Antrenörü Harun Eski, “Antalya'da zorlu müsabakalar sonucunda büyük bir başarı elde ettik. Sporcularımızı bu başarılarından ötürü tebrik ediyorum. Aldığımız bu başarı sonucunda Dünya Şampiyonasına gidecek olan Türk Milli Takımının seçmelerine de sporcumuz katılmaya hak kazandı. İnşallah bu seçmelerde de başarı göstereceğiz ve Dünya Şampiyonasında hem ülkemizi hem de ilimizi temsil etme hakkı kazanacağız. Bunun için çalışmalara ara vermeden başladık. İnşallah sporcularımız daha büyük başarılara imza atar, bizleri gururlandırır” dedi.

Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında altın madalyaya uzanan Kastamonulu sporcu Zeynep Nur Eski ise, “Bu başarıya ulaşmak için çok çalıştım. İnşallah şimdi önümdeki hedefte Dünya Şampiyonasında derece elde etmek. Bunun içinde arama vermeden çalışmalara tekrar başlıyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum. Bana güvenenlerinde yüzünü kara çıkartmadım. İnşallah daha iyi dereceler elde edeceğim” diye konuştu.