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Kastamonulular Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi için sokaklara akın etti

Kastamonu’da resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferini kutlamak için vatandaşlar sokaklara döküldü.

Kastamonu'da resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini kutlamak için vatandaşlar sokaklara döküldü. Şehir merkezinde araçları ile konvoy yapan vatandaşlar, kornalar ve sloganlarla kutlama yapmaya başladı.


2. Tur Cumhurbaşkanlığının resmi olmayan verilerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini kutlamak için vatandaşlar sokaklara akın etti. İl merkezinde vatandaşlar yüzlerce araçla konvoy oluşturdu. Kornalar çalarak Erdoğan'ın zaferini kutlayan vatandaşlar, sevinç gösterilerinde bulundu.

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