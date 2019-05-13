Kastamonulular İstanbul'da iftarda buluştu

Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, 50 bin çeşit üründe kullanılan kendir konusunda yan sanayi için işadamlarını Kastamonu'ya davet etti.

Kastamonu Sanayici ve İşadamları Derneği'nin İstanbul Ataköy'de gerçekleştirilen geleneksel iftar programına katılan Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, iftar programlarının diğer bir amacının da bir araya gelmek olduğunu belirterek, “1 aydır belediye başkanlığı görevini yürütüyorum. Kastamonu'muzda eksiklikler çok fazla, Kastamonu'nun sahip olduğu nimetlerden herhangi birine sahip olan bir yer alıp başını gidiyor. Ama biz ne yazık ki hala yerinde sayan bir il durumundayız. Cumhuriyet kurulduğu zaman 320 bin olan nüfusumuz şu anda 380 bini ancak geçti. Türkiye genelinde ise 13 milyondan 80 bine gelen bir nüfus var. Sürekli göç vermişiz, göçün büyüğünü de İstanbul'a vermişiz. İstanbul'da çok sayıda işadamımız var, bugün onlarla da bir araya geldik. Kastamonu'muz yarım saat uzaklıkta kayak yapabildiğimiz, 45 dakika sonra denize girebildiğimiz, yaylasıyla ve doğasıyla, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Velisiyle her şeye sahip olan bir ilimiz var. Ama ne yazık ki bu konularda çok uzun boylu olamadık. Tabi bir sürü konağımız restore edildi. İnşallah onları da turizme kazandırmak için bizde bu gayretin içersinde olacağız ve son dönemde çok fazla gündeme gelen kendir konusunda özellikle işadamlarımızdan, herhangi bir şekilde 50 bin çeşit üründe kullanılan kendir konusunda yan sanayi için işadamlarımızı Kastamonu'ya davet ediyorum. Onlara yer sözü veriyorum. Bu konuda onlardan iştirakçi olmalarını bekliyorum. Bizde belediye olarak bu konuda üzerimize ne düşerse onu da yapacağız” dedi.

“20 milyon dolarlık ihracat, 120 milyon doları geçti”

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise, 2002 yılında 20 milyon dolar olan ihracatın şu anda 120 milyon doları geçtiğini belirterek, “Biz bunları yeterli görmüyoruz. Kastamonu'nun potansiyeli çok daha fazla, bu potansiyeli harekete geçirip İstanbul'daki hemşehrilerimiz, Kastamonu'daki müteşebbislerimiz birlikte adımlar atmak suretiyle Kastamonu'nun hem ihracatını geliştirebiliriz hem Türkiye'deki iç piyasadaki yerini biraz daha büyütebiliriz” ifadelerini kullandı.

23 Haziran'da İstanbul'da seçimlerin yenileceğini belirten Çelik, “Seçimlere 42 gün var. Kastamonulu hemşehrilerimizden tecrübesiyle, birikimiyle Türkiye'nin lokomotifi İstanbul'u daha büyük başarılara taşıyacak, daha büyütecek Binali Yıldırım'a sizlerden destek istiyoruz. Desteğinizden de hiç şüphemiz yok, bizler sizlerin her zaman yanındayız. Önümüzdeki 4 yıllık hizmet sürecinde birlikte çalışarak, birlikte gayret göstererek hem Türkiye'mizi, hem Kastamonu'muzu, hem İstanbul'u çok daha iyi noktalara taşıyacağımıza gönülden inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım beyi başkan yapacağız”

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın da, şöyle konuştu: “Türkiye Cumhuriyeti olmazsa Kastamonu olmuyor. Bu yüzden iki ayrı teşekkürü hak eden lider var. 15 Temmuz itibariyle canhıraş bir şekilde mücadele eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan beye ve Milliyetçi Ülkücü Hareket'in lideri Sayın Devlet Bahçeli beye huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum.”

Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği İstanbul'da vakur olayların olduğunu ifade eden Aydın, “Fatih'in fethettiği İstanbul'u kargaşaya düşürmek isteyen bir güruh var. Dolayısıyla şunu da arz etmek istiyorum, ben aslında Milliyetçi Ülkücü Hareket'in lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla kendileri de burada İstanbul'da o iftarda benim de olmam lazımdı. Fakat kendilerinden böyle bir organizasyon için izin istedim, müsaade ettiler, kendilerinin de sizlere ayrı ayrı saygı ve selamları var. Çünkü İstanbul demek Türkiye demek, İstanbul demek Türk Devleti'nin olduğu fevri olduğu yer demek, dolayısıyla bu anlamda Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla önümüzdeki 23 Haziran seçimlerine kadar tabiri caizse yatağı yorganı buraya atacağız, özelikle Kastamonulular olarak, Şerife Bacı'nın evlatları olarak, Halime Çavuş'un evlatları ve torunları olarak, Kurtuluş Mücadelesi'nin asıl sahipleri olarak öyle bir mücadele vereceğiz ki, Allah nasip ederse bu güruha karşı İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın şu an için adayı olan Binali Yıldırım beyi inşallah İstanbul'un başkanı hep beraber yapacağız. Dolayısıyla hadiseye bu yönü ile bu yönü ile değer verdirip Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygunluğu Kastamonulular olarak ortaya koyacağız ve inşallah PKK'nın, HDP'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İP'in bunların tümümün birleştiği noktada İstanbul'da buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Aydın, Kastamonulu işadamlarını da Kastamonu'ya beklediklerine işaret ederek, “Kastamonu'da oksijen bitti, Kastamonu boğulmak üzere, lütfen istirham ediyorum işadamlarımıza, Türk ekonomisine yön veren işadamlarımıza Kastamonu'da da ihtiyacımız var” dedi.

“İşadamlarımızın yatırımlarını ve desteklerini bekliyoruz”

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ise, “Hükümetimizin yapmış olduğu inşallah önümüzdeki süreçte İnebolu Limanımız ve Kuzey ve Güneyi bağlayan Kuzey Güney aksı tamamlandığında, yollarımız bittiğinde önemli bir ticaret yapılacak olan Kastamonu'muzda da sizlerden yatırımlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz. Bizler siyasi temsilciler olarak her zaman sizin hizmetinde ve yanınızda olacağız. Önümüzde önemli bir seçim süreci var, çocuklarımızın geleceği için, güçlü bir Türkiye için, güçlü bir İstanbul için önemli bir seçim sürecine giriyoruz. Sizlerden de bu konuda destek istiyoruz, 23 Haziran seçimlerimiz İstanbul'umuza, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Artık enflasyonu düşürüp tasarruf tedbirlerini hayata geçirmeliyiz”

KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan da, siyasetçisinden, sivil toplum kuruluşlarından, iş dünyasından yaklaşık 600 davetlinin iftar programına katıldığını belirterek, şunları kaydetti: “Türkiye seçimlerden çıktı. Bu seçimlerden sonra yapmamız gereken enflasyonu düşürüp tasarruf tedbirlerini artırıp ekonomi ve eğitim politikalarını iyi yaparsak, Türkiye'nin önü daha da açılacaktır. İthal Malların ikamesi Türkiye'nin geleceği açısından önemlidir. İthal malların Türkiye'de üretimine odaklanıp Türkiye'de yaparsak hem üretimimiz hem de ihracatımız artacaktır. Aynı zamanda bu yapılan teknolojik ürünler sayesinde diğer sektörler de başka alanlarda ürünler de üretecektir”

İftara eski Bakanlardan Murat Başesgioğlu, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Tekirdağ Saray Kaymakamı Adnan Tezcan, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, KASİAD Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Katar, Kas-Kon Genel Başkanı Hüseyin Selami Çelebioğlu, Kas-Der-Fed Genel Başkanı Fatma Kıranoğlu, KAS-DER Genel Başkanı Remzi Şen ile çok sayıda işadamı katıldı.