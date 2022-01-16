Kastamonu'nun 14 ilçesinde eğitime kar engeli

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle 14 ilçede okullar 1 gün tatil edilirken, 3 ilçede de taşımalı eğitime ara verildi.

Kar yağışının etkili olmaya devam ettiği Kastamonu'da bazı ilçelerde 17 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildi. Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Merkezü, Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi, Azdavay ilçelerinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Küre, Cide, Daday ilçelerinde ise taşımalı sistemle eğitim veren okulların tatil edildiği kaydedildi.

Abana, Doğanyurt, Tosya ilçelerindeki okullar eğitime devam edecek.