Kastamonu'nun 150 yıllık yöresel yemeği etli ekmek lezzetiyle hayran bırakıyor

Kastamonu'da 150 yıldır aynı yöntemle hazırlanan ve coğrafi işaret belgesi ile adını tüm Türkiye ve dünyaya duyuran etli ekmek, lezzetiyle kentin vazgeçilmez yöresel yemekleri arasında bulunuyor.

Binlerce yıllık bir kültür birikimi bulunan Kastamonu, yöresel yemekleriyle de dikkat çekiyor. Kastamonu'nun çok sayıdaki coğrafi işaretli yemekleri arasında yer alan 150 yıllık etli ekmeği de dikkat çekiyor. Coğrafi işaret belgesi alarak lezzetini hem Türkiye hem de dünyada tescilleyen etli ekmek, Kastamonu'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yemekler arasında yer alıyor. 1,5 asırdır lezzeti korunan etli ekmek, pişirilme özelliğiyle diğer şehirlerdeki etli ekmeklerden farkını ortaya koyuyor. İnce bir şekilde açılan hamurun arasına çiğ kıymanın yerleştirilip daha sonra bol tereyağıyla sacda pişirilmesi ile hazırlanan etli ekmek, kentteki vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor.

Etli ekmeğin lezzetinin sırrını anlatan etli ekmek ustası İsmet Mıstaçoğlu, çiğ kıymanın pişerken ekmeğe tadını vermesinin etli ekmeğin diğer şehirlerdeki etli ekmeğe göre daha lezzetli olmasını sağladığını söyledi. 150 yıldır etli ekmeğin aynı yöntemle hazırlandığını belirten Mıstaçoğlu, “Etli ekmeği, kavrulmamış çiğ kıymadan yapıyoruz. Başka bölgelerde bu etli ekmeğin kıymasını kavurarak iç harcını yapıyorlar. Kastamonu yöresinde çiğ kıymadan yaptığımız için kıyma, ağır ağır kızararak daha lezzetli oluyor. Kastamonu yöresinde etli ekmek dana kıymalı ve fazla yağlı oluyor. Etli ekmeğimizin sırrı çiğ kıymadan yapılması. Turistler geldiğinde çok lezzetli olduğunu söylüyorlar. Başka bir yerde yedikleri zaman üzerinin açık olduğunu ve bu lezzetin olmadığını söylüyorlar. Kıymamızın çiğ olması ekmeğe ayrı bir tat katıyor. O yüzden de turistler Kastamonu etli ekmeğini tercih ediyorlar. Atalarımızın bize öğrettiği şekilde yapıyoruz. Hiçbir farklılık yapmadan, büyüklerimizden ne gördüysek onu yapıyoruz. Bizler de gelecek nesillere sergiliyoruz” dedi.